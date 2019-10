Il Lecce arriva anche a…Londra: inaugurato il primo fan club ‘inglese’

Il Lecce e il tifo per il club salentino non hanno più confini. L’amore per la squadra allenata da Fabio Liverani arriva anche in Inghilterra, più precisamente a Londra dove è stato inaugurato il primo Official U.S. Lecce Club.

Protagonisti nel Regno Unito sono stati Davide, Francesco, Rocco e Gianluca che, come si legge sui canali ufficiali del Lecce, sono 4 ragazzi salentini residenti nella capitale inglese per motivi lavorativi ma accomunati tutti dall’amore per la propria terra e dalla passione per i colori giallorossi che li ha spinti ad intraprendere insieme questo progetto. L’obiettivo è fornire un punto di aggregazione ai tanti salentini residenti Oltremanica che avranno così la possibilità di vedere ogni settimana le partite della propria squadra del cuore e, al tempo stesso, promuovere nel panorama inglese la città di Lecce con il suo territorio, la sua cultura e il cibo.

Come ribadisce ancora nel comunicato il Lecce, alla cerimonia inaugurale hanno preso parte in rappresentanza dell’U.S. Lecce il Direttore Generale Giuseppe Mercadante e il calciatore Filippo Falco. Il tutto si è svolto nel ristorante La Pizzica London di cui Rocco e Gianluca sono proprietari e gestori.