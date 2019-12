Il Lecce si gode la vittoria sulla Fiorentina: cena di gruppo con foto social

La strada è ancora lunga ma i successi come quello ottenuto nella serata di ieri possono portare al raggiungimento dell’obiettivo finale. Il Lecce si gode l’1-0 in casa della Fiorentina e un balzo importante in classifica. 14 punti all’attivo e +4 sulla zona retrocessione.

Una vittoria, ottenuta grazie alla rete di La Mantia, che regala qualche ora di serenità prima della Coppa Italia e del ritorno in campionato la prossima settimana. Il club salentino ha voluto rendere participi tutti i tifosi della cena di squadra tra Fabio Liverani, allenatore dei giallorossi, il suo staff e il presidente Sticchi Damiani.

“C’è voglia di festeggiare questa vittoria… Da domani penseremo alle prossime due gare di Coppa e di Campionato, senza distrazioni. Ma questi 3 punti ce li godiamo fino in fondo“, questo il messaggio pubblicato nella notte su Twitter dal club. Per il Lccce sono previste due sfide in settimana: Spal in Coppa Italia e Genoa in campionato.