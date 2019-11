Il Lecce si schiera con Balotelli: “Basta razzismo”

Nuovo episodio di razzismo nel nostro calcio, con vittima, stavolta, l’attaccante del Brescia Mario Balotelli. Il centravanti, tornato in Italia in estate dopo le esperienze in Francia, è stato oggetto di insulti di stampo razziale nel corso della gara con il Verona disputata al Bentegodi domenica 3 novembre. Episodio che alla società scaligera è costata la chiusura per un turno del settore “Poltrone Est” dello stadio.

Nel frattempo, attraverso un tweet, sulla vicenda ha preso posizione il Lecce: “L’U.S. Lecce si schiera al fianco di #Balotelli e condanna ogni forma di razzismo e discriminazione territoriale. Noi abbiamo scelto da che parte stare perché il calcio, che è il nostro sport, non ha nulla a che vedere con questi fatti. #noracism“.