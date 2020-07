Il Manchester City a caccia di un difensore: occhi puntati su un centrale dell’Inter

Con la Premier League già assegnata al Liverpool, al Manchester City non restano che le ambizioni europee. La squadra di Guardiola dovrà difendere il 2-1 strappato al Bernabeu e si ritroverà di fronte un Real determinato a ribaltare il risultato. I ‘citizens’ però nel frattempo lavorano anche alla prossima stagione e uno dei reparti che la società inglese vuole potenziare è quello difensivo.

MANCHESTER CITY SU SKRINIAR

Ecco quindi che nel mirino degli inglesi è finito Milan Skriniar. Già nel mercato invernale il City aveva sondato il terreno per il difensore slovacco e la richiesta nerazzurra era stata tra i 40 e i 50 milioni di euro. A marzo il club di Guardiola aveva ribussato alla porta dell’Inter per cercare di intavolare una trattativa per portare a Manchester l’ex Sampdoria. Secondo quanto riportato anche dalla Gazzetta Dello Sport le ultime uscite nerazzurre avrebbero messo in discussione tutti i membri della rosa di Antonio Conte e anche Skriniar non è più un incedibile. Il City quindi potrebbe approfittarne di una situazione tutt’altro che rosea in casa Inter.