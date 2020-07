Il Manchester City ci crede: all-in per Kalidou Koulibaly

Tutti pazzi per Koulibaly. Dall’Inghilterra molti club importanti hanno messo nel mirino il centrale difensivo del Napoli e salgono le sue quotazioni per un suo trasferimento in Premier League. L’ex Genk dal suo arrivo al San Paolo è cresciuto esponenzialmente diventando uno dei difensori più forti e completi non solo della Serie A, ma anche del panorama Europeo.

MANCHESTER CITY PUNTA KOULIBALY

Secondo quanto riportato da SportWitness sul giocatore ci sono tutte le big del calcio inglese e notizia dell’ultim’ora, anche il Chelsea si sarebbe inserito nell’asta. I media inglesi parlano però di un vantaggio del Manchester City che è disposto a mettere sul piatto ben 75 milioni di euro, cifra che potrebbe far contento Aurelio De Laurentiis che nel 2014 lo acquistò a soli 8 milioni. Una plusvalenza incredibile e una perdita non indifferente per Gattuso che dovrà ricorrere al mercato per cercare il sostituto.