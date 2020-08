Il Manchester City fa sul serio per Koulibaly: offerta entro la settimana prossima

Dopo 6 stagioni con la maglia del Napoli, l’avventura di Koulibaly potrebbe essere arrivata al capolinea. Il difensore senegalese è richiesto da tutta Europa, ma De Laurentiis ha già detto di no a numerose offerte.

CITY-KOULIBALY: SETTIMANA DECISIVA

Il presidente azzurro ha sempre sparato alto per il suo centrale. Koulibaly potrebbe lascare Napoli solo per un’offerta da almeno 65 milioni di euro, una cifra piuttosto alta per molti club. Non per il Manchester City però che dopo Ferran Torres e Aké vogliono aggiungere un altro tassello alla difesa. Il club inglese ha seguito l’ex Genk per molto tempo e settimana prossima potrebbe portare sul tavolo del Napoli la proposta giusta. A riportarlo è SportWitness.