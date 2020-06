Il Manchester City pesca in Italia: chiuso l’accordo con un big del nostro campionato

Con il campionato finito, il Manchester City ha tempo per pensare alla Champions e anche al mercato. Il club di Guardiola vorrebbe chiudere in bellezza la competizione europea visto che, salvo altre decisioni, non potrà giocarci per almeno due stagioni. Per andare avanti l’allenatore catalano dovrà bissare la fantastica prestazione del Bernabeu che permise ai suoi di vincere 1-2. Il ritorno è ancora lontano e per questo Guardiola può concentrarsi anche sui prossimi giocatori da comprare.

Koulibaly in orbita Manchester City

Secondo quanto riportato dal Mattino e ripreso poi da altri quotidiani inglesi, il Manchester City avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per l’arrivo di Kalidou Koulibaly. Il quotidiano parla di una cifra intorno agli 72 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro. Un’offerta alla quale difficilmente si può dire no, specialmente per il Napoli che dovrà fare i conti anche con la partenza di José Maria Callejon. Incassata quella cifra la società azzurra potrà concentrarsi poi su un sostituto di assoluto livello.