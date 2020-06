Il messaggio di Dybala alla Juventus: “Daremo tutto per te”

Dybala lontano dalla Juventus? Forse sì, ma stando al video postato proprio dalla Joya sui suoi profili social, il matrimonio tra la Vecchia Signora e l’ex Palermo sembra destinato a durare. Mentre circolano le voci su un complicato rinnovo di contratto, ecco che Dybala cerca di caricare tutto l’ambiente bianconero in vista della semifinale di ritorno con il Milan.

Il messaggio di Dybala

Su i suoi vari profili social, Paulo Dybala ha mostrato tutto il suo attaccamento alla maglia bianconera: “Mia Signora, abbiamo aspettato che passasse la tempesta. Ci siamo quasi e potrai rivederci in azione, percepire il nostro amore, daremo tutto per te. Lotteremo per te dedicandoti ogni vittoria. Quando l’attesa sarà finita saremo tutti pronti“.

Rinnovo lontano

Gli agenti di Dybala e la Juventus nel frattempo sono al lavoro per quanto riguarda il rinnovo del giocatore. La richiesta della Joya però sembra essere un tantino alta ai dirigenti bianconeri: 15 milioni all’anno fino al 2024. La Vecchia Signora per ora sembra disposta ad arrivare ad una cifra massima di 12, somma che potrebbe anche soddisfare l’argentino.