Il Milan a caccia di un difensore: scambio in vista con la Fiorentina

Dopo le conferme di Ibrahimovic e Pioli, il Milan vuole consegnare nelle mani dell’allenatore una squadra che raggiunga l’Europa senza troppi grattacapi. I rossoneri hanno concluso alla grande il campionato e da lì vogliono ripartire per una stagione con meno alti e bassi rispetto a quella appena conclusa.

MILAN SU MILENKOVIC

Maldini vuole potenziare soprattutto il reparto difensivo e il nome in cima alla lista è quello di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo classe 1997 piace molto anche all’allenatore e in più il suo contratto andrà in scadenza nel 2022. Nel possibile affare potrebbe rientrare anche Paquetà che a Milano non ha convinto e che potrebbe far comodo ai viola e a Beppe Iachini. Secondo quanto riportato da Sportmediaset le due società starebbero pensando ad uno scambio con i giocatori che verrebbero ceduti in prestito con diritto di riscatto.