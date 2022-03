Il Milan batte l’Empoli con una stoccata di Kalulu. L’Inter è a -5

Rossoneri sempre più primi in classifica dopo il successo di stasera contro l'Empoli

Vince il Milan con il minimo scarto il match contro l'Empoli giocato a San Siro. I rossoneri hanno avuto la meglio grazie a una stoccata dal limite di Kakulu sugli sviluppi di una punizione nel primo tempo. Partita gradevole a San Siro. L'Empoli inizia in maniera aggressiva ma con il passare dei minuti il Milan guadagna campo e poi trova il vantaggio grazie a una conclusione dal limite dell'area di Kalulu. Nella ripresa meglio il Milan anche se non ci sono state grosse occasioni per la capolista. Lo stesso per l'Empoli che si è spento non mostrando l'aggressività iniziale. Con questa vittoria il Milan adesso è a + 5 dalla seconda in classifica che è l'Inter che però ha due gare in meno.