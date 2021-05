Il Milan fa allungo Champions e il Benevento trema

Rossoneri hanno la meglio contro l'undici di Inzaghi

Il Milan vince il match contro il Benevento che vale molto per la Champions e si riporta al secondo posto. Va male ai campani che adesso con questa sconfitta sono in piena zona retrocessione. A San Siro sblocca Calhanoglu al 6'. Leao si divora il 2-0 al 16'. Anche Ibra sbaglia il raddoppio solo contro il portiere nel finale di tempo. A inizio ripresa grande chance sia per Iago Falque che per Calhanoglu. Al 55' ancora eccezionale Montipò su Ibra. Raddoppio di Theo Hernandez al 60'. Match in cassaforte e il Milan fa passo avanti per la Champions.