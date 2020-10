Il Milan fa sul serio, Pioli: “Siamo convinti di essere forti, vogliamo vincere”

Dopo quattro successi consecutivi, il Milan si è fermato in campionato. Merito della Roma di Paulo Fonseca, capace di strappare il pari sul campo dei rossoneri. Ma la trasformazione della formazione milanese in una squadra di vertice sembra essersi ormai consolidata.

CONVINZIONE

Lo ha confermato il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa: “I miei giocatori sono convinti di essere forti, è un bene che pensino in questi termini. Domani avremo un’altra occasione per dimostrarlo, perché le parole vanno bene solo se dimostrate dai fatti. Dobbiamo avere entusiasmo, il nostro obiettivo è vincere e divertirci, di fare un calcio che ci piace. I giocatori devono sempre pensare positivo. Pensare alla possibilità che la nostra corsa si fermi non ci appartiene, se e quando succederà faremo le nostre valutazioni e lo affronteremo”.