Il Milan ha deciso, Rangnick sarà il nuovo allenatore. Maldini a rischio

Svolta in casa Milan. Nonostante gli ottimi risultati di questo finale di stagione Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan l’anno prossimo. A lanciare l’indiscrezione è Sky che parla di un accordo tra la società rossonera e Ralf Rangnick. Il tedesco assumerà il ruolo di allenatore e direttore tecnico il che complica la posizione di Paolo Maldini.

ARRIVA RANGNICK, SALUTA MALDINI

Sky Sport parla inoltre di un colloquio tra Gazidis e Maldini per comunicare a quest’ultimo l’arrivo di Rangnick. Si chiude così una telenovela che andava avanti dall’autunno scorso e ora c’è da chiedersi quale ripercussione avrà questa notizia sulla squadra. Il Milan è a due punti dall’Europa League con ancora molte partite da giocare e Pioli dovrà essere bravo a non far distrarre i giocatori dall’obiettivo. Balla quindi la posizione di Maldini che copre attualmente il ruolo di direttore tecnico. All’ex capitano rossonero è stato offerto un ruolo da ambasciatore e ora non resta che aspettare la sua risposta. La rivoluzione in casa Milan è cominciata.