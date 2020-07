Il Milan non brilla a Ferrara: è 2-2 con la Spal. Il Sassuolo affonda la Fiorentina. L’Hellas di misura sul Parma

Risultati a sorpresa quelli del turno serale della 29esima giornata di Serie A. Il Milan di Pioli non brilla e strappa un pareggio in extremis contro la Spal. Il Sassuolo dilaga a Firenze, mentre Juric conquista punti importanti per l’Europa.

Spal – Milan

Nei primi minuti di gara è il Milan a mostrare gli artigli. La squadra di Pioli al quarto minuto si fa vedere con la conclusione da fuori di Paquetà, ma Letica blocca a terra. Dopo due minuti ci prova anche Castillejo con un tiro che però finisce sul fondo. La Spal risponde e dopo un tentativo di Floccari, ecco che la squadra di Di Biagio passa in vantaggio al 13′ grazie alla rete di Valoti che approfitta di un flipper in area di rigore. Quattro minuti più tardi Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma Letica risponde in tuffo. La Spal prova a contenere senza rischiare troppo e al 30′ Sergio Floccari indovina il gol della giornata con una botta di collo pieno che si spegne all’incrocio dei pali. Al 37esimo il Milan vede annullare un gol a Calhanoglu per posizione di off-side. Al 43′ D’Alessandro entra con il piede a martello su Theo Hernandez e lascia la sua squadra in dieci. Nella seconda parte di gara il Milan cerca di rimontare riversandosi nella metà campo spallina. Leao accorcia le distanze al 79esimo e un autogol di Vicari al 93esimo regala il pareggio al Milan.

Verona – Parma (Getty Images)Partita frizzante quella del Bentegodi tra Verona e Parma. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio al 15esimo con Kulusevski che su assist di Cornelius dribbla Rrahamani e batte Silvestri. Sempre Kulusevksi al 40esimo si divora il gol del 2-0 calciando a lato quando si trovava in area di rigore. Sul finale di primo tempo ecco che il Verona pareggia i conti Di Carmine su calcio di rigore da lui conquistato su fallo di Bruno Alves. Nella ripresa l’Hellas passa in vantaggio con il destro a giro di Zaccagni al 54′, ma i padroni di casa vengono raggiunti dal gol di Gagliolo che è bravo a sfruttare la brutta respinta di Silvestri su tiro di Kulusevski. All’82esimo magia di Verre che pressato riesce a servire Pessina che tutto solo in area calcia forte senza lasciare scampo a Sepe.

Fiorentina – Sassuolo

È una vittoria meritata quella del Sassuolo sul campo della Fiorentina. Già nel primo tempo gli uomini di De Zerbi fanno la partita andando in gol prima al 24esimo grazie al rigore trasformato da Defrel e poi raddoppiano al 35′ sempre grazie a Defrel. L’ex Roma raccoglie infatti l’assist di Djuricic e trafigge senza problemi Dragowski. Nella ripresa la Fiorentina prova a reagire e colpisce il palo al 54esimo con Pezzella che spizza sul cross di Pulgar. Il Sassuolo non si fa intimorire e al 60′ cala il tris con Muldur che strappa il pallone a Castrovilli e deposita alle spalle di Dragowski. Nel finale Cutrone trova il gol della bandiera per il definitivo 1-3.