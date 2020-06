Il Milan pensa al futuro, preso un classe 2000 dal Lione

Nonostante le polemiche societarie, il Milan lavora in ottica futura. Sfumato l’obiettivo Coppa Italia, la squadra guidata da Pioli dovrà cercare di qualificarsi all’Europa League. Le Coppe Europee potrebbero importanti introiti nelle casse rossonere, ma per ora Maldini e Massara dovranno cercare di cogliere ogni opportunità. Nel frattempo, dalla Francia danno per fatto l’accordo con il Lione per l’arrivo a Milano di Pierre Kalulu.

Milan nel futuro

Secondo quando riportato dal quotidiano francese l’Equipe il Milan ha messo le mani sul classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Lione. In questa stagione ha collezionato 16 presenze in Youth Champions League impreziosite da tre assist. Nasce terzino destro, ma Kalulu può giocare in tutte le zone della difesa. In Nazionale ha raggiunto la convocazione con l’Under 20 e arriverà a Milano una volta scaduto il contratto, ovvero il 30 giugno. Il giocatore dovrebbe comunque raggiungere il capoluogo lombardo giù lunedì per le visite mediche.