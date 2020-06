Il Milan prepara i colpi: pronti 75 milioni per due big

Il futuro del Milan dipende molto dall’arrivo o meno di Ralf Rangnick. L’attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull è in pole per il ruolo di allenatore sulla panchina rossonera. Stefano Pioli nel frattempo cerca di non pensarci e vede vicino l’obiettivo Europa che potrebbe però non bastare. Se la prossima stagione dovesse arrivare l’allenatore e dirigente tedesco, ecco che la società avrebbe già in mente due nomi per un mercato da protagonista.

Il Milan fissa gli obiettivi

Secondo quanto riportato da Don Balon la società rossonera potrebbe accontentare Rangnick puntando su due giocatori attualmente in forza al Lipsia. Il primo è Dayot Upamecano, difensore francese di 21 anni che in questa stagione ha fornito prestazioni davvero importanti. Non a caso sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal di Mikel Arteta. Il secondo nome sulla lista è una vecchia conoscenza italiana: Patrick Schick. Il classe ’94 ha messo a segno 10 gol in stagione in 22 partite e per convincere il Lipsia a lasciarli partire, il Milan potrebbe mettere sul piatto la bellezza di 75 milioni di euro.