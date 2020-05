Il Milan riprende con gli allenamenti: “L’unico indisponibile è Kessie”

Anche in Serie A tornano gli allenamenti di gruppo. Dopo un primo approccio individuale al campo da gioco, ora le squadre avranno la possibilità di riunirsi al completo. C’è curiosità per capire quale sarà la condizione atletica dopo tanto lavoro svolto individualmente e in casa. Le sedute di gruppo rappresentano sicuramente un lento ritorno alla normalità anche se la data di ripresa del campionato non è ancora stata ufficializzata.

Il Milan ritorna in campo

Il Milan di Pioli sarà tra le squadre che lunedì 18 maggio ritornerà ad allenarsi in gruppo. L’unica eccezione è per Frank Kessie: “Da domani, lunedì 18 maggio, i calciatori riprendono gli allenamenti a Milanello, nel rispetto delle procedure di protocollo in fase di finalizzazione. Tutta la rosa della prima squadra sarà a disposizione di Stefano Pioli, con l’unica eccezione di Frank Kessie, che sta osservando la quarantena dal suo rientro in Italia”. Nessun problema fisico dunque per l’ivoriano che è alle prese con le disposizioni date dal Governo riguardo i rientri in Italia.