Il Milan sbanca Torino e adesso per la Juventus è incubo Champions

La Juventus non ha quasi mai avuto il pallino del gioco ed è stata sopraffatta anche a livello tecnico dal Milan

Il Milan vince lo spareggio per un posto nella prossima Champions League battendo la Juventus per 3-0 allo Stadium. Un gol di Brahim Diaz nel finale di primo tempo, il raddoppio di Rebic a 12' dal termine e Tomori all'82' hanno deciso la partita che condanna probabilmente la squadra torinese a rimanere fuori la prossima stagione dalla più importante competizione calcistica continentale. Il Milan ha anche fallito un rigore con Kessié sull'1-0. Rossoneri stasera hanno dominato in difesa e sulle fasce laterali e nel complesso la squadra di Pioli ha meritato perchè ha attaccato con lucidità. La Juventus ci ha messo volontà ma quando gli avversari fanno la partita i limiti escono fuori perchè la squadra di Pirlo non ha come opporsi Il 3-0 di stasera da il vantaggio al Milan in caso di arrivo a pari punti con i bianconeri che a San Siro hanno vinto 3-1.