Il Milan sfonda con Diaz e poi resiste allo sforzo della Sampdoria

Si è chiusa la prima giornata di Serie A con la vittoria del Milan

Il Milan al debutto in Serie A ha mostrato di che pasta è fatto. I rossoneri solidi e incisivi sono passati sul terreno della Sampdoria con il risultato di 1-0 anche se la ripresa è stata più a tinte blucerchiate. Gol in avvio di Brahim Diaz che ha trovato lo spazio per colpire approfittando di un errore del portiere Audero. Squadre meno compatte nella ripresa ed è subentrata la maggiore qualità tecnica del Milan con i calciatori bravi nel possesso palla. La Sampdoria ha sfiorato il pareggio attaccando con tutte le energie possibili ma i rossoneri hanno retto e Maignan ci ha messo del suo. Il Milan in difficoltà negli ultimi minuti ma alla fine i tre punti sono arrivati anche attraverso la sofferenza. Samp con il carattere, ma i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata.