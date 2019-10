Il Milan sogna, Calderoni lo sveglia: a San Siro il Lecce strappa il 2-2

Esordio con l’amaro in bocca per Stefano Pioli. Il tecnico parmigiano esordisce con una pareggio sulla panchina del Milan. Un risultato arrivato contro un Lecce mai domo, sempre convinto di poter portare a casa punti preziosi per la rincorsa alla salvezza. Il match si sblocca al 20′ quando Calhanoglu, dopo un doppio controllo, fa partire un tiro potente ed imprendibile da posizione defilata. Esplode San Siro ed i rossoneri provano a chiudere il match con Suso: lo spagnolo trova sulla sua strada l’intervento dell’ottimo Gabriel. Nella ripresa esce fuori il Lecce. Babacar spreca un calcio di rigore, facendosi ipnotizzare da Donnarumma, ma trova il tap in vincente sulla respinta e pareggia. Sembra il preludio all’ennesima beffa per il Milan, ma all’81’ arriva il guizzo di Piatek, servito dal tacco di Calhanoglu. L’attaccante polacco non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Sembra tutto apparecchiato per il successo rossonero, ma Calderoni rovina la festa a Pioli con un gran gol in pieno recupero