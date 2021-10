Il Milan sorride: anche Brahim Diaz negativizzato dal Covid

Lo spagnolo torna a disposizione dei rossoneri

Ci sono buone notizie in casa Milan per quanto riguarda i recuperi dei giocatori out per problemi fisici o per il coronavirus. Infatti, come annunciato dallo stesso club rossonero, dopo il rientro di Theo Hernandez, anche Brahim Diaz è guarito dal Covid-19. Il fantasista potrà dunque presto allenarsi con la squadra e tornare a disposizione di mister Stefano Pioli.

"AC Milan comunica che Brahim Díaz è risultato negativo al Covid-19". Queste le parole della nota ufficiale del Diavolo. Si tratta di un'altra ottima notizia per il club in vista dei prossimi impegni della squadra. Lo spagnolo non prenderà parte alla sfida odierna contro il Torino, in programma alle 20.45 a San Siro, ma dovrebbe essere a disposizione per il big match di sabato contro la Roma. Un rientro importantissimo che si aggiunge, come detto in precedenza, a quello di Theo Hernandez e anche a quello di Kessie.