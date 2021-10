Il Milan sorride: Theo Hernandez è guarito dal Covid

L'esterno ha messo alle spalle il Covid

Buone notizie per il Milan, non solo per il risultato del campo ottenuto ieri notte al Dall'Ara contro il Bologna. Infatti, arriva la lieta news a proposito delle condizioni di Theo Hernandez, sino a poche ore fa out per via della positività al Covid. Il terzino francese, infatti, è ufficialmente guarito dal coronavirus e ben presto potrà tornare ad allenarsi col resto della squadra.