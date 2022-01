Il Milan sorride: Tomori guarito dal Covid

Il difensore negativo al coronavirus torna a disposizione

Il Diavolo può sorridere, così come mister Pioli che aveva giocato in piena emergenza difensiva le ultime due partite. L'inglese potrebbe essere a disposizione già per la gara di Coppa Italia contro il Genoa di mercoledì sera. In alternativa, lunedì con lo Spezia in campionato. Ad ogni modo un'ottima news per la squadra che comunque aveva fatto bene con i centrali Kalulu e Gabbia.