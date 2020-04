Il ministro Spadafora all’attacco: “Qualche presidente di A mette in giro menzogne”

Dopo la decisione di Giuseppe Conte di consentire, dal 4 maggio, gli allenamenti solo agli atleti di sport individuali nel mondo del calcio non sono mancate le polemiche. L’ultima, in ordine cronologico, è quella dell’Assocalciatori che ha definito tale scelta “illogica e discriminatoria”.

PARLA IL MINISTRO – Tramite la sua pagina Facebook il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha voluto precisare la decisione del Governo, togliendosi poi qualche sassolino nei confronti dei presidenti di A: “Gli sport di squadra dovrebbero avere inizio auspicabilmente il 18 maggio. Queste linee guida le stiamo perfezionando e poi le sottoporremo al comitato tecnico scientifico che deve valutare se sono sufficienti per garantire la sicurezza”.

MENZOGNE – Poco dopo il ministro ha lanciato una frecciata ad alcuni presidenti di A: “Ringrazio Gravina che oggi ha smentito le illazioni della Lega su un ipotetico accordo per la ripresa del campionato, niente di più falso. Evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente, di pochi peraltro. che non perde tempo per mettere in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul Governo. Evidentemente questi presidenti non capiscono che è cambiato il vento, non è quello di un tempo“.