Il muro del Genoa resiste a Roma. Zaniolo gol al 90° ma Var lo cancella

Finale pirotecnico all'Olimpico ma resiste lo 0-0

Il Genoa strappa con i denti un punto d'oro all'Olimpico fermando la Roma sullo 0 a 0. Partita dominata dai giallorossi che solo al 90° sono andati in gol con Zaniolo ma la rete è stata poi annullata dall'arbitro dopo verifica al Var per un fallo di Abraham. Per la Roma non è arrivata la terza vittoria consecutiva mentre il Grifone ha messo in cascina un punto importante, il secondo di Blessin dopo quello contro l'Udinese. Genoa molto aggressivo in avvio, la Roma cresce e costruisce la sua miglior occasione con Sergio Oliveira che, liberato da Zaniolo, calcia sull'esterno della rete. Nella ripresa la Roma cambia volto e sfiora a più riprese il vantaggio, costringendo Ostigard a un fallo da rosso diretto. Finale pirotecnico con il gol di Zaniolo al minuto 90'. Zaniolo trova un bellissimo gol che sblocca la partita. Esultanza sfrenata del giocatore, che si toglie la maglia e viene ammonito, mentre l'Olimpico fa festa. Poco dopo l'arbitro Abisso è richiamato al Var per un possibile fallo (pestone di Abraham a Vasquez) nel corso dell'azione del gol. Rete annullata. Zaniolo, visibilmente nervoso alla ripresa del gioco, prende un altro giallo per proteste e viene espulso. Dopo il "caso" della settimana, esce dal campo tra gli applausi dell'Olimpico, supportato anche da Mourinho