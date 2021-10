Il Napoli annuncia nuova partnership con Socios

L'annuncio del club partenopeo

Non solo la grande stagione fin qui disputata, il Napoli cresce anche fuori dal campo. Questa mattina è stata annunciata una nuova partnership per il club azzurro. L'annuncio è arrivato sui canali social del club e sul sito ufficiale. La società di De Laurentiis ha avviato una partnership con Socios.com.

"SSC Napoli in partnership con Chiliz, principale fornitore di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, annunciano che verranno lanciati i $NAP Fan Token

Le opportunità di coinvolgimento per i detentori dei $NAP Fan Token includeranno la possibilità di votare in una serie di iniziative, partecipando a sondaggi interattivi che verranno eseguiti sull’app Socios.com.

Inoltre, i fan potranno mettere alla prova le loro abilità contro altri fan in tutto il mondo partecipando in giochi, competizioni e quiz, scalando le classifiche globali e guadagnando premi, vantaggi ed esperienze reali e digitali relative al Club. Entrando e registrandosi sull’app Socios.com, i tifosi possono anche accedere a contenuti esclusivi e sperimentare la geo-localizzazione di Socios.com, la funzione di AR “Token Hunt”.

Con oltre 1,2 milioni di utenti in tutto il mondo, Socios.com è una piattaforma diretta-al-cliente (D2C) che utilizza la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni sportive gli strumenti per coinvolgere i propri fan in tutto il mondo.