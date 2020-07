Il Napoli batte e aggancia la Roma: finisce 2-1 al San Paolo. Crisi nera per Fonseca

Vittoria importante con vista Europa per il Napoli di Gattuso che vince 2-1 in casa contro la Roma e aggancia proprio i giallorossi a quota 48 punti. Gli azzurri riscattano così il passo falso di Bergamo, mentre Fonseca deve fare i conti con la terza sconfitta consecutiva.

Primo tempo

Il primo tempo del San Paolo non regala molte emozioni. Le due squadre non accelerano quasi mai i ritmi con la Roma che preferisce gestire il possesso di palla, mentre gli uomini di Gattuso attendono e ripartono. La prima occasione del match è per il Napoli con Fabian Ruiz che al 12esimo in area dribbla Smalling e impegna Pau Lopez che smanaccia in angolo. Due minuti più tardi è ancora il Napoli con Zielinski a mettere paura alla Roma. Il polacco calcia bene dalla dopo un ottimo controllo, ma Lopez riesce a salvare i giallorossi. Al 33esimo Milik colpisce la traversa su colpo di testa e da due passi Callejon spara alle stelle.

Secondo tempo

La prima parte si conclude quindi sullo 0-0, ma nella ripresa le due squadre alzano i ritmi. Al 55′ è il Napoli a passare in vantaggio con Callejon che si inserisce alla perfezione e appoggia in rete su assist di Mario Rui. La partita si accende e anche la Roma si fa vedere. Alla prima occasione utile gli uomini di Fonseca trovano il pareggio con Mkhitaryan. L’armeno dopo la sponda di Dzeko lascia partire un diagonale che batte Meret. Al 69esimo la Roma va vicina al gol del vantaggio sempre con l’ex Arsenal che calcia forte impegnando l’ex portiere della Spal. Il Napoli però sembra averne di più e all’82’ Insigne illumina il San Paolo con un tiro a giro che non lascia scampo a Pau Lopez. Dopo due minuti gli azzurri trovano anche il gol del 3-1, ma la rete viene annullata per fuorigioco.