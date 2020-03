Il Napoli ha deciso, il 25 marzo di nuovo in campo per gli allenamenti

In Serie A è ancora polemica per quanto riguarda la data del ritorno in campo per gli allenamenti. L’allarme Coronavirus non cenna a diminuire, anzi, e le squadre continuano con i periodi di isolamento dei calciatori. Il presidente dell’AIC Tommasi aveva parlato di scelta poco sensata e pericolosa quella di voler tornare al più presto ad allenarsi.

NAPOLI – Proprio a questo proposito, fa discutere la scelta del Napoli che ha fissato per mercoledì 25 la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. A comunicarlo è proprio il club azzurro con una nota sul sito ufficiale: “La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina“. Una data che può sembrare azzardata considerato che anche in Campania la situazione non è sicuramente delle più rosee.