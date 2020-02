Il Napoli non si ferma più, 2-1 al Torino. Granata sempre più in crisi

Il Napoli vince meritatamente una gara dominata dall’inizio alla fine. La squadra di Gattuso trova così la terza vittoria consecutiva in campionato. Notte fonda per il Torino che incappa nel sesto stop di fila.

LA GARA – Nei primi minuti della gara è il Torino a cominciare con un piglio piuttosto offensivo e determinato. L’aggressività dei granata dura però 10 minuti dopodiché è il Napoli a controllare il gioco e a mantenere il possesso palla. La squadra di Gattuso spinge e al quarto d’ora va in vantaggio con il colpo di testa di Manolas su calcio di punizione di Insigne. Dopo il gol subito, il Torino non riesce a reagire. La coppia Belotti e Zaza non offrono spunti offensivi e il Napoli fa la partita. Insigne e compagni fanno girare il pallone senza prendersi troppi rischi e chiudono il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa non cambia il canovaccio della partita. Il Napoli continua a giocare nella metà campo del Torino senza però essere preciso in fase di finalizzazione. Ottima la prestazione di Lorenzo Insigne che strappa applausi ad ogni giocata. Gli sforzi del Napoli sono premiati all’82esimo quando Di Lorenzo si fa trovare pronto sul secondo palo sull’assist di Dries Mertens. Nel finale Edera prova a mettere paura a l Napoli siglando di testa il gol del 2-1,