Il Napoli pareggia contro il Verona che chiude in 9. Lazio travolge la Salernitana

Due belle partite a Napoli e a Roma

NAPOLI - Avvio intenso del match: al 13' il solito Cholito Simeone mette la zampata vincente su assist di Barak. Cinque minuti più tardi il pari di Di Lorenzo servito da Fabian Ruiz. Nel finale del primo tempo palo pieno di Osimhen. Nella ripresa ritmo buono e il Verona si è mosso bene mettendo in difficoltà il Napoli che ha risentito alla lunga delle fatiche di coppa. Espulso il gialloblù Bessa all'88' per doppio giallo e nei minuti finali Napoli in superiorità. Palo di Mertens su punizione al 90'. Dopo Bessa espulso anche Kalinic e Verona che ha chiuso in nove. Ma al Maradona finisce 1-1 e alla capolista scappano due punti.