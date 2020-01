Il Napoli perde e il bambino piange. Insigne: “Ti riporteremo il sorriso”

La crisi del Napoli emerge in tutta la sua evidenza. Le sconfitte contro Inter, Lazio e Fiorentina rivelano tutti i problemi della squadra allenata da Rino Gattuso. Una delle immagini simbolo dell’ultimo periodo è il pianto disperato di Mario, un piccolo tifoso in lacrime di fronte al k.o. contro la squadra viola. Lorenzo Insigne ha voluto mandare un videomessaggio al bambino per scusarsi e suonare la carica: “Ciao Mario, auguri di buon onomastico. Mi dispiace per il risultato e per le tue lacrime. Ti promettiamo che da qui alla fine faremo un grande campionato e tornerai a sorridere con noi”.