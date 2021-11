Il Napoli perde Politano: è positivo al Covid e salta l’Inter

L'esterno d'attacco out per il big match di San Siro contro i nerazzurri

Sarebbe stato il grande ex della sfida e invece il coronavirus ha deciso che Matteo Politano non sarà della gara tra il suo Napoli e l'Inter. Brutte notizie per Luciano Spalletti e per il club partenopeo alla vigilia della sfida contro i nerazzurri valida per la 13^ giornata di Serie A. Infatti, l'esterno offensivo è risultato positivo al Covid.