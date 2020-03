Il Napoli pesca in Spagna, torna di moda un giocatore del Real Madrid

Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione. DeLaurentiis e i suoi uomini mercato sono già al lavoro per creare il Napoli del futuro. Il calciomercato è ancora lontano, ma il club azzurro vuole portarsi avanti cercando di bruciare la concorrenza. I nomi sul tavolo sono tanti e in particolare spunta quello di un giocatore attualmente in forza al Real Madrid.

PASSIONE JOVIC – Luka Jovic è sicuramente un obiettivo del Napoli. A riportarlo è Il Mattino. I partenopei da tempo hanno messo gli occhi sull’attaccante blancos che non sta trovando il giusto spazio nelle gerarchie di Zidane. Il Real Madrid in estate ha pagato 60 milioni per strapparlo all’Eintracht Francoforte, ma il rendimento non è stato all’altezza. Ecco perché il 22enne bosniaco potrebbe lasciare il Bernabeu. Il Napoli lo aspetta.