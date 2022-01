Il Napoli sbotta su disinformazione per futuro Spalletti: la nota

Il club azzuro sul mister

Arriva via social e via sito ufficiale un duro comunicato del Napoli a proposito del futuro di Luciano Spalletti . Nessun problema con il mister, anzi. La società partenopea ha tenuto a fare chiarezza a proposito del contratto col tecnico di Certaldo per il quale, evidentemente, alcuni mezzi di informazione stavano spingendo in ottica rinnovo.

Queste le parole del Napoli in merito al futuro di Spalletti che, evidentemente, è il presente e anche il futuro del club azzurro. Almeno fino al 2024. La squadra partenopea, ricordiamolo, si trova in corsa per le prime posizioni di Serie A e attualmente occupa il secondo posto in classifica a 49 punti come il Milan.