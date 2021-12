Il Napoli sorride: Osimhen già in campo per allenarsi

L'attaccante ha corso sul terreno di gioco per la prima volta dopo l'infortunio

Sorriso in casa Napoli e per Luciano Spalletti. Victor Osimhen sta bruciando le tappe dopo l'infortunio subito nel big match di Serie A contro l'Inter. A soli 15 giorni dall'operazione all'occhio e allo zigomo per le riduzioni delle fratture, ecco il bomber che è già tornato in campo per allenarsi.

La conferma è arrivata dalla stessa società partenopea che ha condiviso sui vari social ufficiali le immagini del centravanti. Osimhen si è fatto vedere in forma, leggermente coperto in viso per le evidenti basse temperature di questa mattina. Per l'attaccante si tratta di un recupero a tempo record visto che la prognosi iniziale era di 90 giorni. Per il momento il nigeriano si è limitato a svolgere un po' di corsa e forse qualche esercizio personalizzato col pallone. Ad ogni modo la strada per vederlo in partita è ancora lunga, ma il bomber probabilmente ha intenzioni "bellicose" e vuole provare a stupire tutti.