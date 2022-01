Il Napoli sorride: Osimhen negativo al tampone e torna in Italia

Buone notizie per gli azzurri

Sorriso Napoli : Victor Osimhen si è negativizzato dal Covid e potrà presto fare ritorno in Italia. A renderlo noto, la stessa società azzurra attraverso un post social pubblicato in questi minuti.

Il Napoli, attraverso un tweet, ha fatto sapere che il suo numero 9 sarà presto nel nostro paese: "Victor è negativo al Covid-19 e rientrerà in Italia nelle prossime ore". Una volta tornato nel Bel paese, per il bomber sono previsti altri controlli sia per quanto riguarda le condizioni fisiche post coronavirus, sia per l'infortunio al volto subìto il 21 novembre contro l'Inter. I vari accertamenti, precedentemente in programma con il professor Tartaro prima di capodanno, erano stati rimandati proprio a causa del contagio da Covid.