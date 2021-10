Il Napoli travolge il Bologna e torna al comando

Si è arresa facilmente alla capolista la squadra di Mihajlovic

Il Napoli domina il match con il Bologna e conquista i tre punti che lo riportano in testa alla classifica a pari punti con il Milan. E’ Fabian Ruiz a sbloccare la sfida del Maradona con una bella conclusione da fuori terminata all’incrocio dei pali. Sul finire di primo tempo, Insigne raddoppia su rigore concesso per fallo di mano di Medel. Nella ripresa Osimhen si procura un altro penalty che lo stesso Insigne trasforma per il 3-0 finale.