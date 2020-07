Il Napoli vince ancora e sale al quinto posto. Pari senza reti tra Fiorentina e Cagliari

Il Napoli conferma l’ottimo periodo di forma vincendo 1-2 in trasferta contro il Genoa e salendo così al quinto posto in classifica. Pari senza reti tra Fiorentina e Cagliari. Nonostante un palo colpito dai viola e i tentativi di Nandez il match del Franchi termina 0-0.

Genoa – Napoli

È una partita che il Napoli approccia al meglio quella di Marassi. La squadra di Gattuso è ben messa in campo e la prima occasione arriva proprio dai piedi di Elmas che all’undicesimo trova il gol del vantaggio, ma la rete viene annullata per un tocco di mano di Manolas in precedenza. Il Napoli però continua a tenere il pallino del gioco e Mertens al 31′ sfiora il gol con un tiro in area di rigore che sfiora di poco il palo. Al 42esimo Lobotka ci prova con un destro rasoterra ma la palla si spegne a lato. Nel recupero del primo tempo ecco che Mertens trova il gol del vantaggio con tiro dal limite dell’area che finisce nell’angolino a sinistra di Perin. Nella ripresa il Genoa è più agguerrito e gli uomini di Nicola entrano in campo con un altro piglio. Non a caso il pareggio arriva al 49′ su corner. É Goldaniga a firmare il pareggio con un colpo di testa su corner di Schone. Il Napoli però non ci sta e 15 minuti dopo torna in vantaggio con Lozano: Fabian Ruiz da lontano pesca il messicano che si invola e a tu-per-tu con Perin non perde lucidità. Nel finale il Genoa si riversa nella metà campo del Napoli e Meret salva la sua squadra con un poderoso salvataggio su Pandev. Il Napoli vince così la sua seconda gara consecutiva dopo la vittoria sulla Roma e afferrano il quinto posto.

Fiorentina – Cagliari

La parte iniziale del primo tempo non regala troppe emozioni. Nainggolan al primo minuto va vicino al gol con un tiro dal limite dell’area di rigore, ma fino al 26′ le squadre di studiano senza farsi male. Ribery pesca Lirola in area di rigore che calcia, ma Cragno si fa trovare pronto. Al 39esimo ecco che i viola sfiorano il vantaggio con il palo colpito di Duncan e nel recupero Ribery al volo impegna e non poco Cragno. Nei primi dieci minuti della ripresa è il Cagliari ad avere due occasioni da gol. La prima con Nandez che si fa anticipare da Dragowski in uscita e la seconda pochi secondi dopo sempre con Nandez che dopo una galoppata entra in area di rigore ma ancora una volta il portiere viola gli dice di no. A 12 minuti dal termine Kouame stacca di testa, ma Cragno vola e manda in corner. Nel recupero le due squadre non si fanno male e il match finisce con un punto a testa.