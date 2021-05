Il nobile gesto di Osimhen: regala una macchina da cucire ad un fan

Victor Osimhen esaudisce le richieste di un suo fan, regalandogli una macchina da cucire

Finalmente il calcio italiano ha iniziato ad apprezzare le incredibili qualità di Victor Osimhen, protagonista di una stagione per buona parte sfortunata. Prima il grave infortunio alla spalla, poi il Covid, infine la terribile botta alla testa contro l’Atalanta. Un iter lungo, prima di entrare in condizione al 100% per trascinare il Napoli alla qualificazione alla prossima Champions League, tutta da conquistare all'ultima giornata. Una forza della natura, umilissimo, lui che per guadagnarsi da vivere da bambino vendeva bottiglie d’acqua ai semafori.