Il Papu Gomez mostra gli addominali come CR7 e scatta l’ironia sui social

Divertente siparietto sui social con protagonista, come spesso accade, il Papu Gomez, talento e trascinatore dell’Atalanta. Nella serata di sabato ha pubblicato una fotografia su Instagram in cui viene immortalato mentre sale su uno yacht dalla scaletta, dopo aver fatto il bagno, esattamente nella stessa posa di Cristiano Ronaldo nello scatto pubblicato sul suo profilo un paio di giorni prima, scrivendo nella didascalia: “Non vedo alcuna differenza con CR7!”. In tantissimi hanno ironizzato la scena nei commenti, fra amici, compagni di squadra attuali e del passato, altri giocatori che ha affrontato da avversario. Petagna della Spal ha detto: “Come conto in banca di sicuro siete uguali”, De Roon invece si è soffermato sulla carnagione: “Dovresti abbronzarti un po’ di più per essere come lui”. Petagna e Pavoletti si sono limitati ad una grassa risata. Insomma, quando scrive qualcosa il Papu è sempre catalizzatore di apprezzamenti social.