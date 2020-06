Il Paris Saint-Germain non rinnova Thiago Silva: Milan alla finestra

Il calciomercato si arricchisce di un nome in più. Tra i giocatori in cerca di una squadra si aggiunge anche l’ex centrale del Milan Thiago Silva. Secondo quanto riportato dall’Equipe il Paris Saint-Germain avrebbe avvisato il giocatore che il suo contratto non sarà rinnovato. Il brasiliano era in scadenza a giugno di quest’anno ed è certo che il suo futuro sarà lontano da Parigi.

Thiago Silva cerca squadra

Dopo otto anni Thiago Silva quindi lascerà la Tour Eiffel e in tanti ora si interrogano su quello che sarà il suo futuro. Nei mesi scorsi il Milan aveva sondato il terreno, ma va comunque precisato che ormai l’età non è più dalla sua parte. La carta d’identità dice 36 anni e infatti su di lui si vociferava anche di un interessamento di squadre brasiliane. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb anche l’Everton sarebbe alla finestra per studiare la situazione.