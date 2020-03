Il Parma contro il Coronavirus: Scozzarella lancia le “favole crociate”

Anche il Parma si mobilita contro il Coronavirus. Lo fa a modo proprio, con un’iniziativa organizzata dal club emiliano a favore dei più piccoli. I gialloblu hanno deciso di lanciare da stasera le “favole crociate”, una serie di racconti per bambini. Il “cantastorie” sarà Matteo Scozzarella. Questa sera il primo episodio alle ore 19 sulla pagina Facebook del Parma. Una soluzione che farà sicuramente felici i piccoli tifosi del Parma, in attesa di tempi migliori. La paura per il Coronavirus si può combattere anche in questo modo.