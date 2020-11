Il Parma non decolla e il patron Krause decide… il modulo su Twitter

Otto partite giocate, sei punti raccolti. Troppo pochi per il Parma di Fabio Liverani che sui social riceve una piccola critica, apparentemente costruttiva, direttamente dal neo presidente Kyle Krause. Già in passato il numero uno ducale aveva usato i social per parlare di mercato e di novità relative al club crociato e anche ora sembra che le cose non siano cambiate.

Parma, Krause sceglie il modulo via social

Attraverso il proprio profilo Twitter, il presidente Krause ha mandato un messaggio importante al mister e a tutto l’ambiente del Parma: “In soli tre mesi abbiamo sperimentato una quantità straordinaria di cambiamenti. Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo, nuovo proprietario e nuovi giocatori”, ha esordito il patron. “Stiamo cambiando anche il nostro modo di giocare. Non più 3-5-2, da qui in avanti attaccheremo. Stiamo diventando più forti. Siamo qui per restarci a lungo”.

Insomma, il tecnico Liverani è avvisato. Una punta in più, gioco offensivo e, soprattutto, gol e vittorie per rimanere in Serie A…