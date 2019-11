Pareggio 1-1 tra la Fiorentina e il Parma nel match del Franchi. Gervinho ha aperto le marcatura portando in vantaggio i ducali poi ripresi da Castrovilli nella ripresa che ha firmato il pareggio per i viola. Con questo pareggio la Fiorentina sale a 16 punti in classifica mentre il Parma si porta a 14.