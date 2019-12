Il Parma si gode la vittoria sul Napoli e non solo: record per il gioiello Kulusevski e per il club ducale

Dolce risveglio per il Parma e i suoi tifosi all’indomani del successo esterno contro il Napoli. Il club ducale ha vinto al San Paolo per 2-1 grazie alle reti di Kulusevski e Gervinho. Ed è proprio il gol del talento classe 2000 a dare lo spunto alla società per festeggiare alcuni dati statistici importanti.

Direttamente dal profilo Twitter ufficiale, infatti, il Parma esalta il talento svedese, cercato da tanti club sul mercato e ne mette in evidenza un record: Dejan Kulusevski è il più giovane giocatore ad aver segnato più di tre gol nei cinque maggiori campionati europei 2019/20 (quattro reti). Ma non solo. Con la vittoria ottenuta al San Paolo, il Parma ha messo a segno la striscia positiva più lunga in trasferta dal 2014. Il Parma è rimasto imbattuto per cinque trasferte consecutive in Serie A (2vittorie e 3 pareggi).

Un ottimo momento, dunque, per i crociati e per mister D’Aversa che si è detto orgoglioso dei risultati dei suoi.