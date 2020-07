Il Parma si illude, la Sampdoria rimonta: Bonazzoli firma il 3-2

Da una sconfitta vicinissima e imminente alla rimonta perfetta. La Sampdoria capovolge un pomeriggio che sembrava già scritto e ipoteca la salvezza. Il Parma, invece, è in crisi di risultati e incassa la sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Non solo sfuma definitivamente l’Europa League, ma anche la top 10 in classifica si fa assai complicata.

IL MATCH

Il Parma vuole mettere al sicuro la top 10 in classifica e inizia aggredendo la Sampdoria. Non sorprende così se la prima rete del match porti la firma di un giocatore crociato: al 18′ Gervinho controlla in area un pallone vagante e infila da due passi l’incolpevole Audero. Lo svantaggio non sembra scuotere positivamente i blucerchiati. Anzi, Pezzella e Kulusevski seminano il panico nell’area dei doriani. Proprio Kulusevski si rende protagonista dell’azione che porta all’autogol di Bereszynski al 40′. La Samp incassa e sembra uscire dal match. Nella ripresa però la musica cambia: al 48′ Chabot accorcia le distanze con un bel colpo di testa. Il Parma prova a riportasi nuovamente in vantaggio di due reti, ma Brugman colpisce la traversa. E Quagliarella pareggia al 70′ con una conclusione sporcata dalla deviazione di un difensore avversario. Al 78′ il clamoroso sorpasso firmato da Bonazzoli al termine con uno splendido triangolo con Quagliarella.