Il Parma è passato sul terreno del Brescia nel match della 36.ma di Serie A. Tre punti solo per il morale e l’autostima per l’undici di mister D’Aversa visto che i ducali non hanno più nulla da chiedere al campionato. Stesso discorso per il già retrocesso Brescia. Al Rigamonti gol nella ripresa. In vantaggio gli ospiti con Darmian al 59′, pari dei bresciani al 62′ con Dessena e gol del definitivo 2-1 del gialloblù Kulusevski a nove minuti dalla fine.