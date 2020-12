Il Parma vola con un Gervinho “in versione” Ibra e CR7…

Il Parma vince in casa del Genoa e ringrazia l’ispiratissimo Gervinho, autore di una doppietta. L’attaccante ivoriano ha realizzato le due reti in casa del Grifone portando i tre punti alla squadra di Liverani.

Due gol che lo mettono sullo stesso livello di due fenomeni della Serie A: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.

Gervinho com Ibra e CR7

Come conferma Opta, Gervinho è in questo momento uno degli unici tre calciatori ad aver già realizzato ben due doppiette in trasferta in questo campionato. Le due reti al Genoa lo mettono al pari di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, e persino di Cristiano Ronaldo della Juventus.

Sono loro tre gli unici giocatori ad aver segnato per ben due volte due reti giocando fuori dalle mura amiche. Ora, non resta altro da fare che sbloccarsi anche in casa. Siamo certi che questa sia la speranza dei fan ducali e del mister Liverani.