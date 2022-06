Il “pianto” di Chiellini e il cuore della Juventus: l’emozionante siparietto social

Un armadietto svuotato dopo tanti anni di amore. Giorgio Chiellini saluta e dà ufficialmente l'addio alla Juventus e alla Continassa. Con un post social pubblicato sui vari profili personali, il difensore ha mostrato di aver "ripulito" e liberato il suo spazietto per gli effetti personali.

A rendere tutto maggiormente speciale, la risposta su Twitter della stessa Juventus che ha condiviso il messaggio di Chiellini rispondendo con un cuore. Non servono parole per descrivere il sentimento e l'affetto tra le parti e la conferma arriva anche dai commenti ricevuti all'immagine. Moltissimi tifosi juventini si sono trovati a fare i conti con l'emozione. Non poteva essere altrimenti...