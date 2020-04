Il PSG pesca in Italia, nel mirino un gioiello della Roma

Nonostante il periodo incerto dal punto di vista economico, qualche squadra pensa già al mercato e ai giocatori ideali per rinforzare la rosa. Parecchi occhi quest’anno saranno puntati in Italia. Dopo l’interessamento del Barcellona per Tonali e Lautaro, ecco che anche il PSG mette nel mirino un altro talento del nostro calcio.

PELLEGRINI – Si tratta di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma questa stagione ha giocato ad alti livelli fornendo prestazioni importanti. Fino alla sospensione del campionato Pellegrini aveva confezionato ben 9 assist diventando uno dei giocatori chiave di Fonseca. Sul giocatore esiste una clausola di 30 milioni che sarà esercitabile tra il primo e il 30 luglio. Un ostacolo di cui però il PSG sembra non avere alcun timore. La cifra infatti sembrerebbe essere più che abbordabile per i parigini.